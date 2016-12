Renault, un Suv classico tra bellezze elettriche

Molto intrigante si annuncia Zoe Z.E. 40, compatta 100% elettrica che utilizza una nuova batteria e riesce così a incrementare lʼautonomia di marcia da 240 a 400 km, nel ciclo misto omologato UE (Nedc). La vettura vanta pure una funzione di ricarica rapida che, in circa 30 minuti, permette di percorrere 80 km. Renault la propone sul mercato in una inedita versione con sellerie in pelle, sedili anteriori riscaldabili e sistema audio Bose. Per permettere ai clienti di Zoe di utilizzare le 80 mila colonnine di ricarica sparse in Europa, Renault propone due servizi gratuiti: Z.E. Trip per localizzare i punti di ricarica tramite navigatore R-Link e Z.E. Pass per lʼaccesso a un numero elevato di colonnine. Il servizio sarà lanciato in Italia nel primo semestre 2017. Nuova Renault Zoe Z.E. 40 costa 25.000 euro in versione Flex (batteria a noleggio) e 33.000 euro con batteria in acquisto.