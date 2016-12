Renault Zoe per il traguardo in Norvegia

Non è una sorpresa il primato norvegese, non lo è neanche quello di Renault, leader in Europa nel segmento delle auto al 100% elettriche col 27% di quota mercato. La Zoe non è la sola, a farle compagnia sono Kangoo Z.E. e la biposto Twizy. Col 23% di quota tra le vendite ai privati, la Zoe è la più diffusa del continente e ha permesso a Renault di chiudere il primo semestre dellʼanno con oltre 15 mila veicoli a trazione interamente elettrica ed emissioni zero venduti, il 32% in più dello stesso periodo del 2015. Più rivolta a clienti istituzionali è invece Kangoo Z.E., che vanta la stessa funzionalità della multispazio con motore termico tradizionale, e che è stato scelto tra gli altri dalle Poste francesi e norvegesi.