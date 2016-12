Renault Alaskan, un Suv cassonato

Renault entra nel segmento dei pick-up, tra i più in voga del momento, con Alaskan . Un veicolo globale, che sarà prodotto in tre continenti e pensato sia per ragioni professionali che familiari, visto il crescente successo di questa categoria in molti mercati. Il nuovo pick-up Renault vanta una portata utile pari a una tonnellata e ha una capacità di traino di tre tonnellate e mezzo .

Alaskan porta impressa sulla carrozzeria gli stilemi classici della Casa francese: il frontale segue il “family feeling” dei modelli Renault di fascia alta, come Talisman ed Espace. Frontale che accoglie le luci Full LED e fendinebbia da design dinamico. Alto 230 millimetri da terra, con robuste sospensioni posteriori a 5 bracci, il pick-up sarà proposto sia con la trazione anteriore che integrale, e in questʼultimo caso affiancato da un differenziale a slittamento limitato elettronico, più un differenziale posteriore autobloccante per favorire la miglior trazione in condizioni di guida estreme. Di serie anche i sistemi di controllo della velocità in discesa (HDC) e della partenza in salita.