Renault tra nuovi motori e il robot-veicolo EZ-GO

Ma partiamo dal più concreto nuovo motore 1.3 turbo benzina a iniezione diretta , che Renault ha sviluppato in collaborazione con Daimler . Sarà montato su Scenic e Captur e si fa apprezzare per il sostanziale guadagno in termini di coppia più alta ai bassi regimi e una maggiore efficienza quanto a consumi ed emissioni. Spicca il nuovo rivestimento dei cilindri, ripreso dal motore della Nissan GT-R e che migliora l’efficienza riducendo gli attriti. Su Renault Scenic il nuovo 1.3 turbo benzina sarà proposto con 4 livelli di potenza: 115, 130, 140 e 160 CV . Su Captur invece da 130 CV, ma in seguito ne arriverà una seconda declinazione.

Anche la berlina Talisman si fa forte di un nuovo motore 1.8 TCe turbo benzina da 225 CV e di una nuova versione S-Edition. Un allestimento esclusivo, con interni sportivi neri con impunture rosse, i cerchi da 19 pollici in alluminio e il Pack 4-Control con sospensioni pilotate. Arriverà a settembre 2018. Ma il fiore allʼocchiello in casa Renault è EZ-GO, una soluzione di mobilità on demand per tutti, che funzione come prodotto e come servizio prenotabile in tempo reale (tramite app o dalle stazioni dislocate in città). Il servizio è potenzialmente in grado di funzionare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ed esprime la flessibilità al massimo livello: EZ-GO è un robot-veicolo che fa tutto da solo e i passeggeri a bordo possono rilassarsi come meglio credono.