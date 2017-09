Initiale Paris, la firma premium di Renault

Sottoposto da poco a restyling, nuovo Captur si presenta nellʼabito firmato Initiale Paris e con la motorizzazione turbo benzina TCe 120 CV al prezzo di partenza di 25.100 euro. La gamma Scenic Initiale Paris, forte di dotazioni aggiuntive come il Cruise Control Adattativo e lʼHead-up Display, costa a partire da 33.100 euro per la versione Energy TCe 130 CV, mentre la nuova Grand Scenic nel medesimo allestimento parte da 34.600 euro. Renault propone questʼallestimento sia per la berlina che per la station wagon Talisman, dotata come noto del sistema 4Control con quattro ruote sterzanti, oltre alla frenata di emergenza attiva e al Cruise Control Adattivo. I prezzi di queste versioni, motorizzate col turbo benzina 200 CV e il cambio a doppia frizione, sono di 42.750 euro per la berlina e di 43.750 euro per la wagon Sporter.