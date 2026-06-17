Legge3.it compie 10 anni: a Vicenza chi è tornato libero dai debiti

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Sabato 6 giugno, al Vicenza Convention Centre, oltre 500 persone hanno celebrato la quinta Convention Nazionale della società fondata da Gianmario Bertollo e Maria Sole Pavan. Un decennio dedicato a far conoscere la legge contro il sovraindebitamento
Sabato 6 giugno, al Vicenza Convention Centre, oltre 500 persone si sono ritrovate per la quinta Convention Nazionale di Legge3.it, la società che dal 2016 accompagna privati, famiglie e piccoli imprenditori fuori dal sovraindebitamento. L'edizione 2026, intitolata "Una Nuova Speranza", coincide con il decimo anniversario di un progetto nato per far conoscere in Italia una norma che, dieci anni fa, conosceva quasi nessuno.
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La storia comincia da una difficoltà personale. Dieci anni fa Gianmario Bertollo e la co-fondatrice Maria Sole Pavan erano senza lavoro e l'incontro con un commercialista li mise sulle tracce della Legge 3 del 2012, all'epoca cercata online da pochissimi italiani. "Abbiamo fatto delle ricerche all'estero e abbiamo capito che in tutto il mondo funziona, nei Paesi più ricchi ancora di più", racconta Bertollo. Da lì è nato un decennio di divulgazione, con un obiettivo: far sapere a più persone possibile che dai debiti si può uscire per via legale.
Il meccanismo, oggi confluito nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, è più semplice di quanto si pensi. La normativa "dà la possibilità ai piccoli imprenditori, ai privati, ai pensionati e ai dipendenti che si trovano in stato di sovraindebitamento di tirare una riga", spiega il fondatore: "Mettono a disposizione quello che possono e al termine della procedura si vedono cancellati i debiti che non potranno mai ripagare".
Non si tratta di scorciatoie, ma di procedure legali e controllate: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata del patrimonio e l'esdebitazione del debitore incapiente, pensata per chi non ha né redditi né beni da offrire ai creditori.
In Italia si stima che tra i 7 e gli 8 milioni di persone convivano con debiti insostenibili, spesso senza sapere che esiste una via d'uscita. I risultati raccolti da Legge3.it dal 2016, certificati da sentenze dei tribunali, parlano di 555 casi di successo, oltre 240 milioni di euro di debiti eliminati e oltre 2.600 pratiche in lavorazione.
A condurre la convention è stato Fabrizio Bracconeri, da anni al fianco della società nelle attività di divulgazione, con sul palco alcuni clienti che hanno raccontato il proprio percorso. La Legge 3, soprannominata in Italia "salva-suicidi" quando fu introdotta nel 2012, in Spagna si chiama "Seconda Opportunità" e nei Paesi anglosassoni "fresh start". Dopo dieci anni, il messaggio di Legge3.it resta lo stesso: dai debiti si può uscire, in modo legale e definitivo.