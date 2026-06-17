Legge3.it compie 10 anni: a Vicenza chi è tornato libero dai debiti

La storia comincia da una difficoltà personale. Dieci anni fa Gianmario Bertollo e la co-fondatrice Maria Sole Pavan erano senza lavoro e l'incontro con un commercialista li mise sulle tracce della Legge 3 del 2012, all'epoca cercata online da pochissimi italiani. "Abbiamo fatto delle ricerche all'estero e abbiamo capito che in tutto il mondo funziona, nei Paesi più ricchi ancora di più", racconta Bertollo. Da lì è nato un decennio di divulgazione, con un obiettivo: far sapere a più persone possibile che dai debiti si può uscire per via legale.