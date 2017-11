Renault, la scommessa sportiva di Espace

Ecco le prime immagini del nuovo Renault Espace 2017 , il veicolo che ha rivoluzionato lʼidea di mobilità in Europa negli anni 80. Il primo, vero, grande monovolume del Vecchio Continente, che ancor oggi si fa forte di una funzionalità e di una polivalenza senza eguali. Ma adesso Renault gioca una carta in più, forse inaspettata, quella della sportività.

La sorpresa più significativa di Espace 2017 è infatti il motore turbo benzina TCe Energy da 225 CV, sviluppato dalla divisione Renault Sport. Un propulsore in grado di sviluppare 300 Nm di coppia massima, per accelerazioni inusuali per la categoria dei grandi monovolume: 7,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Il cambio è lʼautomatico a doppia frizione sviluppato in proprio da Renault. Altra dote tecnica di rilievo del grande MPV francese è il telaio attivo 4Control con lʼasse posteriore sterzante, che poggia su sofisticate sospensioni pilotate e ammortizzatori in grado di adattarsi al manto stradale fino a 100 volte al secondo!