Renault Espace 2017, cresce lʼEnergia

La dote maggiore di Espace resta sempre la funzionalità e il comfort degli interni. Il grande monovolume francese ‒ alla quinta generazione ‒ è un vero campione di polivalenza e praticità, ma un pizzico di brio e piacere di guida non guasta, e il nuovo TCe 225 CV (e 300 Nm di coppia) è in grado di accelerare da 0 a 100 km in 7,6 secondi. Lʼefficienza è notevolissima per unʼauto di questa massa e categoria, con consumi medi di benzina pari a 6,8 litri per 100 km ed emissioni di CO2 ferme a 152 g/km. Renault Espace 2017 conferma il telaio attivo 4Control con 4 ruote sterzanti (fino a 50 km/h) e le sospensioni pilotate, con risposta degli ammortizzatori adattate fino a 100 volte al secondo!