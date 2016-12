26 settembre 2016 09:00 Nuova Renault Scenic, passaggio di categoria La prova a Bordeaux della quarta generazione

Ventʼanni fa il primo monovolume compatto. Oggi unʼevoluzione che guarda al segmento dei crossover per assetto e resa su strada. Stiamo parlando di Renault Scenic e Grand Scenic, la cui quarta generazione è in rampa di lancio sul mercato italiano. Tgcom24 è andata a Bordeaux per scoprirla e averne un primo contatto nella versione turbodiesel da 160 CV.

Renault Scenic, 20 anni di successi 1 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 2 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 3 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 4 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 5 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 6 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 7 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 8 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 9 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 10 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 11 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 12 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 13 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 14 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 15 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 16 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 17 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 18 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 19 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 20 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 21 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 22 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 23 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 24 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 25 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 26 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 27 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 28 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 29 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 30 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 31 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 32 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 33 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 34 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 35 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 36 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 37 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 38 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 39 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi 40 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa Renault Scenic, 20 anni di successi leggi dopo slideshow ingrandisci

La cosa che salta subito agli occhi è il rinnovamento radicale del design. Ha elementi premium evidenti, cita in più punti gli ultimi modelli Renault di gamma alta: Espace e Talisman, ed è anche più lunga e larga di prima. Soprattutto però ha un assetto più alto da terra e ruote standard da 20 pollici, che riducono gli attriti e di conseguenza anche i consumi di carburante. Il grande parabrezza panoramico è la dote comfort che più ci ha colpiti, perché rende la visibilità al massimo e regala piacere agli occupanti. Il bagagliaio da 572 litri è il più capiente del segmento C per monovolume.

Su strada la nostra nuova Scenic marcia fluida e silenziosa. È comoda e dà unʼottima sensazione di stabilità e sicurezza, e poi cʼè grande abitabilità interna, con tantissimo spazio per i passeggeri e tanti nuovi vani portaoggetti. Lʼimpressione di grande qualità permea lʼintero veicolo. Gli interni seguono il family feeling degli ultimi modelli Renault: la consolle è simile a quella di Espace, come il sistema multimediale in stile tablet a centro plancia. Un impianto audio Bose, sul nostro allestimento, qualifica lʼesperienza di vita a bordo come meglio non potrebbe.