Porsche vola? Ai dipendenti 10.000 Euro di premio

Un premio da considerare come valore medio, perché varia in base alle ore di servizio prestate e alle mansioni, ma i dipendenti Porsche non porteranno a casa meno di 8.600 euro. Cʼè anche un bonus speciale anniversario per i 70 anni dalla fondazione dellʼazienda, con lʼuscita dalle linee di assemblaggio della prima Porsche 356 nel 1948. E proprio lʼanno in corso promette altre espansioni, non solo nella gamma prodotti (arriverà la terza serie di Cayenne, fra lʼaltro) ma anche nello sviluppo dei futuri progetti sulle auto elettriche. Ciò che porterà il numero di addetti Porsche a quasi 30 mila unità. La Mission E Cross Turismo che debutterà nel 2019 sarà la futura ammiraglia a trazione integrale elettrica del brand, ed è dotata di unʼarchitettura a 800 Volt predisposta per il collegamento alla rete di ricarica rapida.