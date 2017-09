Porsche Cayenne, prime immagini della terza serie

La terza generazione del grande Suv è stata svelata pochi giorni in una serata di gala al Museo Porsche di Zuffenhausen , vicino Stoccarda, e tra una settimana sarà sotto gli occhi di tutti: telecamere e un milione circa di visitatori, quelli che affolleranno il Salone di Francoforte a partire dal 12 settembre. Molte le novità, dal design rinnovato ma senza stravolgimenti alla nuova e potentissima motorizzazione ibrida elettrica, passando per le sospensioni pneumatiche e le quattro ruote sterzanti del suo modello più sportivo (Cayenne S). Un upgrade deciso, quasi a prendere le distanze dal più piccolo Macan , perché Porsche nel frattempo ha deciso di produrre un secondo Suv...

La terza generazione di Cayenne si avvale di un nuovo telaio modulare, sul quale vengono costruiti anche Volkswagen Touareg, Audi Q7, Bentley Bentayga e prossimamente Lamborghini Urus, il primo Suv della Casa del Toro. Telaio che accoglie di serie la trazione integrale e le sospensioni pneumatiche. Con lʼobiettivo di allontanarsi progressivamente dai motori a gasolio ‒ oggi in gamma cʼè il 3.0 TDI 250 CV ‒ Porsche lancia subito due motori 6 cilindri a benzina: il turbo 3.0 da 340 CV e il biturbo da 440 CV della Cayenne S. I due modelli sono già disponibili a listino in Italia, a prezzi rispettivi di 78 mila e 96 mila euro. In prospettiva guarda però allʼibrido elettrico e alla versione Turbo S E-Hybrid che già equipaggia la Panamera. Una motorizzazione da 680 CV, ben 110 in più della versione oggi più potente, la Turbo S con motore V8.