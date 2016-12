Porsche Macan Turbo, iniezione di potenza

Un telaio ancora più sportivo, con assetto ribassato di 15 mm, un motore potenziato da 440 CV , un nuovo e super efficiente impianto frenante. Sono questi i tratti principali di Porsche Macan Turbo con pacchetto Performance . I dischi freno hanno diametro di 390 millimetri, 30 mm in più rispetto ai dischi freno montati sulla Macan Turbo normale. Le sospensioni dispongono del sistema Pasm ‒ Porsche Active Suspension Management ‒ che favorisce le prestazioni stradali, mentre la modalità dinamica Sport Plus modifica le risposte di telaio, motore e trasmissione. Di serie è il cambio a doppia frizione PDK a 7 rapporti , ma riprogettato per offrire tempi di cambiata più brevi e un aumento di coppia per la massima accelerazione. Sullo 0-100 questo Suv fa segnare 4,4 secondi .

Il motore V6 benzina da 3,6 litri con sovralimentazione biturbo della Macan Turbo è stato potenziato di ben 40 CV (da 400 a 440). La coppia di 600 Nm è ben 50 Nm superiore al modello di partenza e la velocità di punta cresce fino ai 272 km/h. Per personalizzare questa versione al top della gamma Macan, cʼè il pacchetto Sport Chrono e varie altre opzioni, come i cerchi da 21 pollici in design 911 Turbo, i fari principali a LED e un pacchetto interni con rivestimenti in pelle di colore nero e pregiati elementi in Alcantara, con inserti in carbonio. In Italia Porsche Macan Turbo con pacchetto Performance costa 94.989 euro, IVA inclusa.