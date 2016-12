Porsche Panamera, la nuova super ibrida

Una vera chicca tecnologica, che segue con naturalezza i trionfi ottenuti dalla Porsche 919 Hybrid alla 24 Ore di Le Mans nel 2015 e nel 2016 . Insomma la Panamera Wagon può aspettare, perché la gamma della grande berlina di Stoccarda ha molte cartucce da sparare. La nuova Panamera 4 E-Hybrid monta un motore V6 biturbo benzina da 2,9 litri e 330 CV , forte di una notevole coppia massima di 450 Nm, e vi abbina un propulsore elettrico da 100 kW (136 CV) e una coppia di 400 Nm disponibile non appena si sfiora il pedale dellʼacceleratore. La spinta generata da motore elettrico e turbocompressore è impressionante: 700 Nm insieme e uno scatto da 0 a 100 km/h che si compie in 4,6 secondi . La velocità di punta omologata è di 278 km orari.

Prestazioni sì, basti pensare che il pacchetto Sport Chrono è di serie, ma con grande parsimonia dʼesercizio. Lʼautonomia di marcia in modalità elettrica è di 50 km, da percorrere a una velocità massima di 140 orari, niente male per un uso disinvolto in città. I consumi medi nel ciclo di guida europeo sono pari a 2,5 litri di benzina per 100 km e le emissioni di CO2 si attestano sui 56 g/km. La nuova Panamera ibrida si muove come su una nuvola, poiché le sospensioni pneumatiche di serie assicurano un costante equilibrio fra comfort e dinamica. Sulla stessa lunghezza dʼonda si snoda il cambio a doppia frizione e 8 rapporti.