Porsche svela a Berlino la nuova Panamera

Un grande show di luci e musica per la premiere mondiale, lʼaltra sera a Berlino, della seconda generazione di Porsche Panamera. Lʼauto che ha aperto orizzonti nuovi per la Casa di Stoccarda, imponendola nel segmento delle ammiraglie sportive a 4 porte. Dal debutto nel 2009, la Panamera è stata venduta in 150 mila unità, e considerando il segmento e le tendenze di mercato, il suo successo vale anche più di quello del Cayenne, il primo Suv Porsche.