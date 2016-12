Panamera Wagon, la nuova sfida Porsche

Non sbalzate dalla sedia e non ridete! La notizia bomba di questi giorni nel mondo dellʼauto è che Porsche pare sia intenzionata a produrre una station wagon! Fantasie? Invenzioni giornalistiche? Pesce dʼaprile con largo anticipo? Niente di tutto questo, anzi la fonte è di quelle super attendibili: lʼagenzia di stampa Bloomberg. http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-13/porsche-said-to-show-first-station-wagon-in-2017-to-expand-range .

Dopo aver visto il video di Bloomberg che annuncia la notizia, possono partire i “Nooo…” di sconforto dei fan della Carrera. In effetti una station wagon Porsche non si era mai vista, ma neanche mai pensata. Chi ancora fa fatica a immaginare i Suv col marchio Porsche, figuriamoci come prenderà la notizia della Panamera Wagon. Sì perché sarà proprio la berlina 4 porte Panamera ‒ 150 mila unità vendute dal 2009 ‒ a essere configurata come vettura familiare, forse già dal 2017. Il debutto della Panamera Wagon pare sia previsto per il Salone di Ginevra del prossimo mese di marzo.