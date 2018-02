Huawei insegna alla Panamera a marciare da sola

Il progetto Huawei si chiama “RoadReader” e sorprende per la rapidità con cui lʼapplicazione per telefonini di ultima generazione impara a fare operazioni complesse come le manovre di unʼautomobile. Qui si va oltre la semplice guida autonoma, dove il guidatore a bordo lascia fare allʼelettronica molte manovre in totale sicurezza grazie a sensori e radar, perché adesso si sbarca nel campo dellʼintelligenza artificiale, con la grande berlina Porsche che è in grado di vedere e capire ciò che la circonda, distinguendo tra 1.000 tipi di oggetti, che sia una palla o una bicicletta, un gatto o un cane, e così compiere la manovra più appropriata. Insomma, lʼauto pensante!