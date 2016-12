Peugeot 3008, nuova vita al crossover

Scopriamo subito il design della carrozzeria, perché Peugeot 3008 sembra quasi non avere alcun legame con lʼattuale modello, che già subì un restyling quasi 3 anni fa. Le forme sono addolcite, le linee limpide e lʼassetto da terra più alto, per una lunghezza che cresce fino ai 4,45 metri. Spicca il frontale più verticale e il cofano lungo e orizzontale, con grandi ruote (fino a 19 pollici) e le barre al tetto profilate a dare spessore al design. A esprimere la giusta dinamicità sono anche i nuovi motori PureTech benzina e BlueHDi a gasolio, tutti turbo ed Euro 6. I primi hanno cilindrata 1.2 da 130 CV e 1.6 da165 CV e lʼopzione per il cambio automatico è disponibile per entrambi; i diesel sono il 1.6 da 120 CV e il 2.0 da 150 e 180 CV. Di serie nuovo Peugeot 3008 dispone dellʼAdvanced Grip Control che ottimizza la trazione in base a 5 impostazioni e si avvale della nuova funzione di assistenza in discesa.