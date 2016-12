Peugeot i-Cockpit, il cruscotto hi-tech

Lʼabitacolo premium per un brand generalista come Peugeot diventa oggi un vero fenomeno di massa. Il merito è dellʼ i-Cockpit , il cruscotto tecnologico che la Casa francese ha fatto debuttare sulla nuova 208 e poi ha montato sulla 308 e sul crossover 2008 . Oggi, dopo 2,2 milioni di automobilisti che lʼhanno scelto, lʼi-Cockpit è stato ulteriormente evoluto nel design e nelle funzionalità, interpretando così in modo nuovo il posto guida.

Il volante piccolo e compatto, lʼergonomia avanzata, lo schermo digitale in posizione alta e molto sensibile contribuiscono al miglior feeling di guida e regalano al conducente sensazioni più intense. Gli elementi essenziali dellʼi-Cockpit Peugeot sono il volante ridotto e maneggevole, che riduce lʼapertura delle braccia ed è quindi più confortevole e rilassante. Il volante non stanca più le braccia, come non stanca gli occhi il quadro strumenti da 12,3 pollici, posto in alto e che raggruppa tutte le informazioni nel campo visivo del conducente, che ha così meno occasioni per distrarsi. Terzo elemento è il grande touchscreen da 8 pollici ad alta risoluzione, collocato a centro plancia e che riunisce in modo intuitivo, come un tablet, tutti i comandi di radio, climatizzazione, navigazione.