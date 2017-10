18 febbraio 2014 Peugeot rilancia le familiari 3008 e 5008 Nuovo look e nuovi contenuti

08:00 - Doppio restyling in casa Peugeot, ma un unico obiettivo: rafforzare la gamma auto dedicata alle famiglie. Il costruttore francese rinnova infatti, in un colpo solo, due delle sue auto più amate dal target familiare: il crossover 3008 e il monovolume 5008. Entrambe si presentano con un frontale tutto nuovo, con fari diurni a LED dallo sguardo più tecnologico, una calandra ridisegnata e, in base all’allestimento, fari allo xeno e direzionali.

I maggiori ritocchi di stile riguardano la 3008, anche nella versione HYbrid4 a doppia alimentazione diesel/elettrica. Lo si vede soprattutto all’interno, dove è stato ridisegnato il cockpit del posto guida, e che ora assume un maggior grado di raffinatezza e un’impronta hi-tech più definita. La strumentazione vanta l’head up display, ha i comandi sulla consolle centrale, uno schermo 7 pollici che va a nascondersi se non serve per la navigazione. Nuovi sono anche i rivestimenti dei sedili e alcuni equipaggiamenti, come la telecamera per la retromarcia.

Forse però la novità maggiore delle nuove Peugeot 3008 e 5008 sta nell’interessante promozione con una inedita formula di finanziamento. Ad esempio, entrambi i modelli col motore 1.6 diesel FAP da 115 CV costano poco più di 22 mila euro, grazie all’offerta di lancio di questi giorni. Niente male per un crossover eletto anche Auto dell’Anno in passato e per un bel monovolume da 7 posti quale la 5008. Denominata Valore Futuro Garantito, la formula finanziaria Peugeot propone 36 rate mensili da 299 euro e una rata finale da 12.500 euro circa.