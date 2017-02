Ducati XDiavel by Roland Sands

Allʼultima edizione di Motor Bike Expo di Verona abbiamo visto la Ducati XDiavel personalizzata da Roland Sands, accanto alla serie speciale Ducati Diavel Diesel con la griffe della celebre Casa dʼabbigliamento. Nelle immagini vediamo la XDiavel personalizzata da Roland Sands e già nota al pubblico americano per essere stata presentata nel corso del 76° Sturgis Motorcycle Rally. Uno splendido esercizio di stile quello messo a punto dal celebre preparatore californiano sulla Ducati XDiavel, con le finiture di altissimo livello che spiccano sul look total black della cruiser di Borgo Panigale, un segmento molto amato negli Stati Uniti. Il premio ottenuto a New York definisce la Ducati XDiavel S una “technocruiser”, futuristica nelle linee e tecnologicamente all’avanguardia. Una moto che è riuscita a declinare il DNA Ducati in chiave cruiser.