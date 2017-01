20 gennaio 2017 09:45 Ducati Diavel Diesel, attacco in 3D Una special che conferma il legame tra i due brand

Diabolica Ducati Diavel. Realizzata in 666 esemplari (ovviamente…) e con la firma Diesel a sprigionare cariche di energia in più. Nasce così lʼesclusiva Ducati Diavel Diesel, tra le star di Motor Bike Expo, la fiera delle special che apre oggi a Verona la sua nona edizione. La moto sarà in vendita a partire da aprile, insieme alla Capsule Collection creata dallʼazienda di abbigliamento.

Diesel firma anche la Capsule Collection 1 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 2 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 3 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 4 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 5 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 6 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 7 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 8 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 9 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 10 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 11 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 12 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 13 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 14 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 15 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection 16 di 16 Ufficio stampa Ufficio stampa Diesel firma anche la Capsule Collection leggi dopo slideshow ingrandisci

Ducati e Diesel lʼhanno rifatto. Lavorare insieme attorno a una moto deve piacere tanto alle due icone del made in Italy. Il look evergreen e ipercinetico della Ducati Diavel Diesel si fa forte delle sovrastrutture in acciaio spazzolato a mano, con saldature e rivetti a vista, mentre esempio di artigianalità sono la cover serbatoio, il cupolino e il coprisella del passeggero. Esclusiva di questa moto è la sella in vera pelle, come anche la cover dei convogliatori laterali col marchio Diesel ricavato di lavorazione all’interno. Lo scarico è un’altra piccola opera d’arte, grazie ai tubi impreziositi dal rivestimento ceramico nero Zircotec e ai silenziatori neri. Le pinze freno anteriori Brembo sono color rosso, mentre dietro spicca lo pneumatico posteriore da 240 mm di larghezza.

Il motore resta quello della Ducati Diavel nella sua forma più smagliante, vale a dire il bicilindrico Testastretta 11° DS da 162 CV. Di serie la special di Borgo Panigale dispone del Ducati Safety Pack, con ABS e Ducati Traction Control, e di tre Riding Mode. Insomma il modo migliore per iniziare alla grande il 2017, dopo che il 2016 si è chiuso per Ducati col miglior risultato di sempre: 55.451 moto vendute in tutto il mondo. La nuova formidabile Ducati Diavel Diesel sarà disponibile a partire da aprile 2017 al prezzo di 24.990 Euro, franco concessionario incluso.