Ducati XDiavel star negli Usa

Per la Casa di Borgo Panigale si tratta della prima volta al grande raduno del South Dakota, che incentra le sue attenzioni soprattutto sullʼuniverso delle cruiser e delle custom. La XDiavel, novità dellʼanno Ducati basata sulla gamma Diavel, mette insieme le qualità dinamiche del motore Testastretta 1.2 da 156 CV con le doti tipiche di una cruiser: guida eretta, pedane avanzate, ergonomia giusta per lunghi viaggi. A Sturgis è stato anche svelato il prototipo realizzato dal celebre designer e preparatore californiano Roland Sands. Un tocco in più quanto a finiture per una moto già premiata col prestigioso “Red Dot Award 2016”, ed eletta quale moto più bella dellʼultima edizione di Eicma, il Salone del ciclo e del motociclo di Milano.