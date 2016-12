Moto Guzzi MGX-21, debutto in Usa

Unʼinvasione per uno Stato, il South Dakota, che conta meno di 900 mila abitanti su 200 mila kmq di territorio. Il raduno di Sturgis ‒ http://www.sturgismotorcyclerally.com ‒ è da sempre il più ambito dai centauri a stelle e strisce. Per la collocazione al centro dellʼAmerica, che favorisce lunghe traversate dalle due sponde dellʼAtlantico e del Pacifico, e per essere la base ideale per salire verso i Monti Rushmore e altri grandi parchi statunitensi. E se qualcuno vuol fare vedere una moto nuova, magari una grande cruiser, allora non può non pensare a Sturgis come occasione unica. Detto fatto: Moto Guzzi ha scelto il 76° Sturgis Motorcycle Rally per presentare la sua nuova, immaginifica MGX-21 al pubblico più esigente del mondo. Dove lʼAquila di Mandello del Lario non è certo aliena, perché il suo mito precede ogni nuovo prodotto.