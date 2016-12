Mille Miglia 2016, si accendono i motori

Ai nastri di partenza ci sono 440 equipaggi, che provengono da 36 Paesi e con tutti i continenti rappresentati. Perché il mito della Mille Miglia oltrepassa i confini. Quattro le tappe fino a domenica 22 maggio: Brescia-Rimini, Rimini-Roma, Roma-Parma, Parma-Brescia. Fare un elenco delle auto partecipanti è doloroso, per le omissioni che immancabili occorre fare. Ma un cenno alle auto storiche italiane è dʼobbligo, a cominciare dai tre gioielli motoristici che arrivano dal Museo Storico Alfa Romeo: la 6C 1750 Gran Sport del 1930, la 1900 Sport Spider del 1954 e la 1900 Super Sprint del 1956. Alfa Romeo che con Mercedes ricopre anche i panni di Automotive Sponsor della Mille Miglia 2016. Non minor appeal ha la partecipazione Lancia, che sfoggia una splendida Ardea del 1939 con a bordo lʼancor più splendida Kasia Smutniak, già in gara nellʼedizione 2015 e testimonial della nuova Ypsilon Mya.