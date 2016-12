Mercedes sponsor della Mille Miglia 2016

Questʼanno partecipano alla corsa modelli storici come la Mercedes-Benz SS e la SSK degli anni 20 e 30, insieme ad alcune 300 SL degli anni 50 e alla 190 SL che fu protagonista della corsa del 1956, esattamente 60 anni fa. La partnership si arricchirà questʼanno di un evento nuovo, la Mille Miglia Revival che precederà la corsa vera e propria, e che vede circa 60 vetture in gara tra cui numerose SL e varie Mercedes-AMG e concept di eccezionale rilevanza tecnica o storica. La storia Mercedes alla Mille Miglia partì il lontano 1931 con le vittorie di Rudolf Caracciola e Wilhelm Sebastian al volante della SSK, per proseguire con il record di Stirling Moss e Denis Jenkinson sulla Mercedes-Benz 300 SLR del 1956.