Targa Florio, 100 anni mai in solitudine

La Targa Florio è però molto più di una gara agonistica, è la storia del motosport, è il rally allo stadio più crudo, che agli albori sfidava le stradine terribili, e spesso inadatte alle auto, nel cuore della Sicilia. Voluta da Vincenzo Florio, imprenditore illuminato e modernista, negli anni ha assunto i tratti del mito e oggi il culto della corsa siciliana ha il merito di declinarsi in tante, svariate passioni per il mondo dei motori. La Targa Florio numero 100 è strutturata in 4 distinte competizioni: Rally (con la vittoria di Andreucci-Andreussi), Historic Rally, Classic e Historic Speed. Con nomi come Abarth e Alfa Romeo nelle vesti di sponsor e il Ferrari Tribute alla Targa Florio, la corsa siciliana è molto più di una corsa.