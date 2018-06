Mercedes EQC, pronta per la strada di tutti i giorni

Test drive che Mercedes effettua sulla EQC ma che ha già parzialmente fatto su altre vetture, anche già in commercio, come la C200 berlina che adotta la nuova motorizzazione ibrida EQ Boost. Con questo sistema, la vettura ammette la marcia per inerzia, cioè il motore sta fermo e lʼauto veleggia a velocità di crociera, aumentando enormemente lʼefficienza. Il merito è dellʼimpianto supplementare a 48 Volt ‒ EQ Boost appunto ‒ che azzera il turbo lag e raggiunge valori di coppia più rapidamente, per prestazioni superiori e più fluide. È grazie a questo sistema che la classica motorizzazione 2.0 di Mercedes Classe C200 si riduce adesso a un piccolo 4 cilindri 1.5, per una potenza di 184 CV. La nuova Mercedes C200 berlina costa a partire da 43 mila euro.