24 aprile 2018 08:00 Nuova Mercedes Classe C SW, fenomeno globale A luglio il restyling della vettura, nel 2019 anche ibrida

Per dare unʼidea di quanto sia importante il contributo di Classe C per le casse Mercedes, ecco qualche numero: nel 2017 ne sono state vendute più di 415 mila nel mondo, tra berline e station wagon. Da sola vale lʼintera produzione Volvo, il doppio di Alfa Romeo. La Classe C è prodotta in 4 stabilimenti di 4 continenti diversi: Brema in Germania, East London in Sudafrica, Tuscaloosa negli Usa e Pechino in Cina. Insomma un fenomeno globale.

Per mettere mano al restyling della sua best-seller, Mercedes deve quindi fare le cose con perizia e accortezza, perché un modello che vince va cambiato il meno possibile. Se non per arricchirlo di contenuti, con motori nuovi (anche ibridi elettrici) e funzioni benessere quali lʼEnergizing per lʼabitacolo che arriva dritta dritta dalla Classe S, grazie alla quale si possono modulare le luci, i profumi e gli ambienti a piacimento. Considerando che la Classe C SW è la più piccola tra le wagon Mercedes, si comprende come la vettura sia da sempre un vero crac di mercato. Una spaziosa e confortevole compagna di viaggi e di affari, che allʼinterno presenta un nuovo design della plancia, con display digitale da 12,3 pollici, e il pacchetto sedili Multicontour che regola le imbottiture laterali e il supporto lombare.

Quanto alla carrozzeria, cambia la mascherina del radiatore e il motivo Matrix diventa di serie sulla versione AMG Line. Nuovo è pure il design del paraurti, che è argento o cromato secondo le versioni. Molto più ricco lʼequipaggiamento di sicurezza, con il regolatore della distanza Distronic di serie, come anche lo sterzo attivo (che cambia direzione se le situazioni lo richiedono) e la frenata attiva. Novità anche nella gamma motori, sempre più efficiente, che può contare adesso sul piccolo 4 cilindri 1.5 benzina della versione C200. Eroga 184 CV, è abbinato al cambio 9G-Tronic ed è anche disponibile con la trazione 4x4. La grande novità consiste nel motorino elettrico ausiliario a 48 volt per il recupero dellʼenergia in frenata (EQ Boost), tra i cui vantaggi cʼè la modalità sailing per marciare a motore spento.

Lʼofferta a gasolio comprende la C220, un 2.0 a 4 cilindri da 194 CV a trazione anteriore. Al vertice cʼè poi la sportiva C 43 4Matic con motore AMG V6 3.0 benzina da 390 CV e cambio automatico. Una versione che stacca 4,7 secondi sullo 0-100, per una SW è un dato impressionante. La nuova Mercedes Classe C Station Wagon arriverà a luglio. Nel 2019 è previsto il lancio della versione ibrida ricaricabile con motore diesel ed elettrico da 90 kW (122 CV), che svilupperà una coppia di 440 Nm e ha unʼautonomia di 50 chilometri in modalità elettrica.