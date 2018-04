Mercedes EQ accende di blu Piazza di Spagna

Tutto pronto allʼEur per lʼE-Prix di Roma, il granpremio di Formula E che domani si correrà, per la prima volta, in Italia. La capitale vive unʼatmosfera “elettrica”: la sindaca Raggi che ha annunciato di voler usare una Nissan Leaf 100% elettrica per i suoi spostamenti istituzionali. E poi Seat che presenta la Cupra e-Racer, sua prima auto da corsa elettrica da 680 CV. E infine Mercedes, che ha scelto il GP di Roma per svelare il nuovo brand EQ dedicato ai veicoli elettrici.