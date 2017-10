Smart Vision EQ, la city car super intelligente

Le Smart diventeranno tutte elettriche . A partire dal 2020 tutte le auto della gamma Smart saranno infatti a trazione elettrica . Un passaggio quasi naturale per un brand che, forte nellʼambito delle city car, già da un decennio propone versioni mild hybrid . Ma lʼidea di mobilità futura di Smart è molto più ampia e lo scopriamo attraverso il prototipo Vision EQ , che vediamo nel video sotto.

Il modello parte dalla classica Smart fortwo, lo reinterpreta stilisticamente in chiave futuristica (ma è sempre molto riconoscibile come Smart!) e gli dà il meglio del know-how tecnologico Daimler. Lʼauto è super intelligente, adotta i sistemi di guida assistita che a breve troveremo su tutte le vetture in commercio, ma fa anche di più: grazie a Gps e guida autonoma, la Smart Vision EQ è capace di andare a prendere i passeggeri direttamente nel luogo richiesto e li porta a destinazione, rivoluzionando così anche il concetto di car sharing. Col servizio car2go, Smart è stata tra le prime a entrare nel segmento del car sharing e oggi conta oltre 2,6 milioni di clienti nel mondo. Coerenza vuole è che la Vision EQ rinunci al volante e ai pedali.