16 agosto 2017 08:30 La smartina elettrica si toglie il cappello! Lʼauto perfetta da godere in città

La convenienza dellʼauto elettrica. Potrebbe essere questo il titolo giusto per la prova di Tgcom24 di questa settimana, quella della Smart fortwo cabrio Electric Drive. Perché conti alla mano, la “smartina” elettrica costa sì 27.160 euro, ma se si vive in città e si usa lʼauto tutti i giorni, ci permette di risparmiare 3.000 euro lʼanno!

Il vantaggio economico, stimato da Daimler, inizia dal bollo, che su questo tipo di vetture è esente per 5 anni. Prosegue con la manutenzione ordinaria, ridotta a pochi semplici interventi, passa per i costi di parcheggio azzerati sulle strisce blu e nelle ZTL e finisce, ovviamente, con lʼazzeramento di quelli per lʼacquisto di carburante, al netto delle ricariche di energia elettrica. I benefici insomma sono alla lunga ripagati, lʼauto al 100% elettrica ha unʼautonomia di 150 km o poco più, quanto basta per le percorrenze medie quotidiane. E poi resta una Smart, scoperta per giunta, divertente, scattante, piacevole da guidare.

Tutta da aprire la capote in questa estate torrida, ma volendo la capote si alza con la semplice pressione di un pulsante. Capote di tipo “tritop”, cioè scorrevole e pieghevole, quindi la si può adattare ai propri desideri, e in una città come Roma che consente di vivere la guida open-air in più stagioni dellʼanno è un piacevole valore aggiunto, che sia in centro o nelle lunghe arterie veloci della Cristoforo Colombo e dellʼEur. Uno sguardo anche allʼequipaggiamento per lʼinverno, perché in esclusiva sui modelli Electric Drive è disponibile il pacchetto Winter con volante riscaldabile.

Unʼauto così raffinata dal punto di vista tecnico non poteva mancare di tecnologie digitali allʼavanguardia, come lʼapp “smart control” che richiama varie informazioni tramite smartphone, tablet o PC. Da remoto è possibile azionare funzioni come la pre-climatizzazione o la ricarica intelligente. Unʼaltra novità della fortwo cabrio ED è attesa per la primavera 2018 ed è il caricabatterie rapido che consente di raggiungere lʼ80% di carica in meno di 45 minuti!