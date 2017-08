10 luglio 2017 08:55 Smart presenta la fortwo cabrio Electric Drive Trazione elettrica e piacere di guida

La gamma elettrica di Smart si completa con la fortwo cabrio Electric Drive. Dopo la classica “smartina” e, per la prima volta, la forfour 4 porte ED, ecco la piccola cabriolet a trazione al 100% elettrica. Per presentarla il gruppo Daimler ha scelto Roma e una splendida serata estiva, intitolata “Electric Night”, doveroso omaggio a una città in cui circolano più di 170 mila Smart. Tgcom24 lʼha provata e nei prossimi giorni vi offrirà il test drive.

Electric Drive a Roma con Smart 1 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 2 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 3 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 4 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 5 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 6 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 7 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 8 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 9 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 10 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 11 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 12 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 13 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 14 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 15 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 16 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 17 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart 18 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Electric Drive a Roma con Smart leggi dopo slideshow ingrandisci

Perfetta per lʼuso cittadino, con una carica riesce a fare 155 km e con i nuovi sistemi di ricarica basteranno quarantacinque minuti per ottenere fino allʼ80% di batteria per alimentare il motore elettrico. Questo sviluppa sessanta kW di potenza (più di ottanta CV) e 160 Nm di coppia, offrendo così una bruciante accelerazione. La nuova Smart foto cabrio ED vanta inoltre una modalità di marcia ECO che recupera energia in decelerazione. I vantaggi sono tanti: spesa carburante ridotta, esenzione dal bollo per cinque anni, silenziosità di marcia e la grande soddisfazione di guidare sapendo che le emissioni nocive sono azzerate e si rispetta lʼambiente. Per non parlare del libero accesso nelle ZTL previsto in numerose città.

Una grande metropoli come Roma, che dà molte occasioni di vivere lʼesperienza di guida a capote abbassata (non soltanto in estate) è lʼambito ideale della fortwo cabrio ED. Unʼauto così raffinata dal punto di vista tecnico che non poteva mancare di tecnologie digitali allʼavanguardia, come lʼapp “smart control” che richiama varie informazioni tramite smartphone, tablet o PC. È anche possibile azionare da remoto funzioni quali la pre-climatizzazione o la ricarica intelligente. In esclusiva per i modelli Electric Drive è poi disponibile il pacchetto Winter con volante riscaldabile. I prezzi di Smart fortwo cabrio ED partono da 27.160 euro.