Roma-Bologna: 300 miglia Smart

Venti Smart forfour ED, più una macchina d’epoca e una superba Mercedes AMG sono partite dalla sede Mercedes di Roma per una gara di regolarità fino a Bologna. Un percorso a tempo suddiviso in 6 tappe: dalla Tiburtina a Orvieto, proseguendo per il circuito di Siena (con annessa gara a cronometro), e tappe a Radicofani e Trequanda, passando per San Casciano Val di Pesa e, infine, lʼarrivo al garage della stazione centrale di Bologna. Il giorno dopo, le venti Smart hanno sfilato insieme per una breve parata intorno alla città, prima di raggiungere la Fiera di Bologna. A dimostrazione che con lʼalimentazione elettrica non si pregiudica nulla delle capacità di muoversi. In effetti, con la forfour ED aumentano lʼautonomia di marcia a emissioni zero e le prestazioni, diminuiscono i tempi di ricarica e anche i prezzi di listino. Senza rinunciare mai alla proverbiale agilità delle Smart.