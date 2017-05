14 maggio 2017 08:15 Smart fortwo Cabrio, campione di regolarità Da Palermo a Catania per quasi 500 km!

Piccola come una Smart, affidabile come una Mercedes. La Casa madre Daimler-Benz è dʼaltronde la stessa e su strada si vede questa comune matrice industriale, relegando le dimensioni ‒ che contano sì, ma per altri contesti ‒ a un mero fattore formale. Una prova delle qualità dinamiche della Smart fortwo Cabrio lʼabbiamo avuto in Sicilia, girando in lungo e in largo per 480 km da Palermo a Messina fino a Catania.

Audax 300 Miglia Smart 1 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 2 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 3 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 4 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 5 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 6 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 7 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 8 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 9 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 10 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 11 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 12 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 13 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 14 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 15 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 16 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 17 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 18 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 19 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 20 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 21 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 22 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 23 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 24 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 25 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 26 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 27 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 28 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 29 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 30 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 31 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 32 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 33 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 34 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 35 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart 36 di 36 Ufficio stampa Ufficio stampa Audax 300 Miglia Smart leggi dopo slideshow ingrandisci

Una vettura la “smartina” che ormai consente di viaggiare anche su medie/lunghe distanze con la stessa comodità delle vetture di segmento superiore. Il passo cresciuto di 10 cm aumenta il comfort nellʼabitacolo. Corso nei giorni della Targa Florio (edizione disgraziata questʼanno), lʼevento Audax 300 Miglia Smart ha coinvolto 20 modelli del brand in una gara di regolarità suddivisa in 5 tappe. Un percorso “audace”, perché zeppo di saliscendi, tornanti, asfalti cedevoli, stradoni più veloci, tutto quanto è possibile incontrare in una vacanza in auto in Sicilia, e nonostante tutto la fortwo se lʼè sempre cavata bene. Un viaggio di 300 miglia che Smart aveva già fatto da Roma a Bologna con la versione elettrica.

Perché la Smart non è soltanto unʼauto pratica e utile in città, ma una vettura completa, con equipaggiamenti e sistemi di sicurezza presi a prestito dalle grandi Mercedes. E la Cabrio aggiunge un pizzico di glamour in più. Il controllo di stabilità, ad esempio, si accompagna allʼassistente per le partenze in salita, più frequenti di quanto si creda di solito in Sicilia, e la flotta di Smart è salita da Zafferana Etnea a Belpasso, cioè sullʼEtna! E ancora la frenata dʼemergenza Brake Assist si accompagna allʼantislittamento ASR. Il plus è dato dal Crosswind Assist, il dispositivo che permette alla leggerissima cabriolet due posti di resistere alle più violente folate di vento laterale.

Una piccolina ma col meglio della tecnologia alto di gamma, che comprende il mantenimento di corsia (Lane keeping assist) e il sistema che predice gli incidenti e prepara lʼauto allʼimpatto (Forward collision warning). E ancora gli airbag anteriori, quello per le ginocchia del guidatore, i sidebag per testa e torace, fino al sistema di fissaggio Isofix del seggiolino per bambini con TopTether per ancorare il seggiolino al sedile passeggero. Insomma, chi conosce il mondo Smart sa bene di cosa stiamo parlando. Unʼauto vivace, pratica e maneggevole certo, ma anche affidabile, tecnologica, sicura.

Gli italiani lʼhanno sempre saputa apprezzare, e da gennaio ad aprile 2017 ne sono state vendute 10.540 esemplari (un terzo delle quali forfour). Ce nʼè per tutti: coperta e cabrio, con cambio manuale o automatico a doppia frizione Twinamic, con tre motori benzina e pure elettrica, con una versione nuova che costa da 23.800 Euro, offre 8 anni/100.000 km di garanzia e vanta 145 km di autonomia. Cinque gli allestimenti a listino in Italia e prezzi che partono da 12.220 euro.