4 marzo 2016 09:30 Ford Kuga, Fiesta ST200 e GT Tante novità per la Casa del Blue Oval

Ford cala al Salone di Ginevra un tris dʼassi importante. La nuova Kuga, prima vettura a implementare il rinnovato sistema multimediale Sync 3, dimostra gli sforzi di Ford nel segmento dei Suv. Con lei la piccola terribile Fiesta ST da 200 CV, la Fiesta più potente mai prodotta, e infine una sports car purosangue come la Ford GT, di cui vediamo sia la versione stradale che quella da competizione che correrà a Le Mans.

Lo sposalizio tra nuova Kuga e Sync 3 aveva già fatto il suo debutto al Mobile World Congress di Barcellona, due settimane fa. La terza generazione del sistema dʼinfotainment si avvale di un nuovo display da 8 pollici, più veloce e reattivo, e implementa comandi vocali in grado di riconoscere forme di linguaggio ancora più naturali, tanto da rispondere a richieste come "Ho voglia di un caffè” o "Trova un parcheggio" per ottenere subito le risposte necessarie. Pressoché totale ormai lʼintegrazione con gli smartphone Apple CarPlay e AndroidAuto, e lʼabitacolo di Ford Kuga si rivela un vero ambiente wi-fi dove poter fare tutto quello che si farebbe a casa o in un ufficio.

Kuga cambia anche nel look: il frontale è più vigoroso e i fari adattivi sono dotati di luci diurne a LED. Debuttano due nuove tonalità di carrozzeria Mimetic Green e Copper Pulse Red, mentre allʼinterno i designer Ford hanno lavorato in direzione del maggior comfort ed ergonomia. La gamma motori include il nuovo 1.5 TDCi da 120 CV, che sostituisce il 2.0 TDCi di pari potenza. Tra le dotazioni della nuova Ford Kuga, il sistema di parcheggio semiautomatico (Active Park Assist) con funzione di parcheggio in perpendicolare, la frenata automatica in città (Active City Stop) e la trazione integrale intelligente.

Leggera e sportiva, con telaio in fibra di carbonio, la Ford GT è una sportiva che sta avendo buoni risultati oltre Atlantico. A Ginevra arriva la versione europea, sia la stradale con motore EcoBoost 3.5 biturbo benzina da oltre 600 CV, che la versione che gareggerà alla 24 Ore di Le Mans. Ma Ford svela una sportività riprodotta in piccolo anche su Fiesta, la sua best-seller europea, che nella nuova veste ST200 arriva a sviluppare 200 CV e 290 Nm di coppia, sempre col motore 1.6 EcoBoost. Lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,7 secondi. Fiesta ST200 ha lʼassetto ribassato di 15 mm rispetto alle normali Fiesta, un impianto freni maggiorato, il controllo avanzato della trazione in curva e il controllo elettronico di stabilità regolabile su 3 livelli.