Il mondo dellʼauto sbarca a Ginevra

Il successo di Ginevra ha qualcosa di misterioso nel panorama automobilistico. La Svizzera non ha costruttori nazionali che spingono per avere una grande rassegna di settore, cʼè al massimo qualche azienda di nicchia tra gli allestitori e comunque di piccole dimensioni. Evidentemente però, la "neutralità" del Paese dalle rivalità industriali franco-tedesche prima e occidente-oriente dopo ha permesso di radicare una rassegna che è immune da ogni crisi. Al Palaexpo sulle sponde del Lago Lemano tutti vogliono esserci , sanno che chi ha successo qui troverà riscontri anche altrove e così chi vuole proporre qualcosa di nuovo sceglie Ginevra. Un esempio: Maserati vuole svelare il primo Suv della storia e lo fa qui, con Levante . Ma lo stesso vale per costruttori di minor blasone, come Seat che presenta qui il suo primo Suv: Ateca .

Tgcom24 seguirà per lʼintero arco della manifestazione (dal 3 al 13 marzo lʼapertura al pubblico) il salone elvetico, con articoli, video e interviste. Di cose belle e originali e innovative ce ne sono a bizzeffe. Soltanto a citare qualcosa, vediamo le supercar nuove esposte: Ferrari GTC4 Lusso e California T Handling Speciale, lʼinedita gamma Porsche 718, la Aston Martin DB11 e la McLaren 570GT, la Bugatti Chiron. Non meno esaltanti, per performance e bellezza, sono le nuove Mercedes Classe C Cabrio e nuova Classe E e la BMW M2, mentre Audi cavalca il filone dʼoro dei Suv con lʼinedito modello Q2 e lo sportivo RS Q3. La nuova Volvo V90 si propone come la wagon più attesa e dallʼInghilterra spiccano la versione definitiva della Range Rover Evoque Cabriolet e la adrenalinica Jaguar F-Type SVR.