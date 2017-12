6 dicembre 2017 08:40 Fiat Fullback Cross, lʼidea geniale La personalità multipla del pick-up 4x4

Nel grande exploit dei pick-up sʼinserisce anche Fiat e lo fa con un modello che evade dai canoni tradizionali dei veicoli cassonati. Il nuovo Fullback Cross è infatti robusto e pratico come devono essere questi veicoli, ma aggiunge elementi di design che lo rendono un prodotto lifestyle. Non sorprende allora che il pick-up sia in vendita tanto nelle concessionarie Fiat che Fiat Professional.

Lungo 5,28 metri e con un passo di 3 metri esatti, Fiat Fullback Cross ha la configurazione a doppia cabina, ospita cioè 5 passeggeri a bordo e allo stesso tempo offre un cassone sul quale caricare fino a 1,1 tonnellate di peso. Non solo, ma la forza della sua trazione integrale gli permette di trainare rimorchi fino a 3,1 tonnellate. Una versatilità che ha indotto Fiat a creare un allestimento speciale con cellula camper come Tischer Trail 200. Insomma, è veramente il mezzo che sa fare tutto. Ed è confortevole anche in accesso, viste le pedane dal design innovativo rifinite in colore nero.

Dal punto di vista tecnico, Fiat Fullback Cross ha un differenziale centrale Torsen con bloccaggio del differenziale posteriore, che assicura un grande comfort di marcia e sicurezza in tutte le condizioni. Basta premere un tasto per passare dalla modalità a due ruote motrici a quella 4x4, e inoltre offre a chi guida la possibilità di utilizzare le marce ridotte. Il sistema di controllo elettronico della stabilità è attivo anche per il rimorchio. Il motore è il 2.4 turbodiesel in alluminio da 180 CV e 430 Nm di coppia.

Un veicolo che “annacqua” le sue qualità di veicolo da lavoro per le tante dotazioni di stampo automobilistico. Fullback Cross ha infatti di serie le luci diurne a LED e allʼinterno il clima automatico bizona, il cruise control, i sedili e il volante in pelle e i sedili anteriori riscaldabili. Completa il tutto il sistema di navigazione con touchscreen da 7 pollici. Sette gli airbag, incluso quello per le ginocchia del conducente. Al lancio è proposto a partire da 27.700 euro (senza tasse), con il Pack Techno incluso (Radio Navigatore, Bloccaggio del differenziale posteriore e Fari Bi-Xenon).