Da Fiat Professional 10 veicoli ad Amatrice

“Insieme per ricominciare”. Uno slogan, ma anche un aiuto concreto quello scelto da Fiat Professional per aiutare le zone colpite dal terremoto dello scorso agosto nel Centro Italia. Grazie alla collaborazione con Morini Rent , ha infatti preso vita un progetto di Van Sharing a favore dei tanti artigiani, piccoli imprenditori e commercianti che hanno fatto e fanno fatica a riavviare le proprie attività nelle zone colpite dal sisma.

Al servizio degli utilizzatori ci saranno anche consulenti in grado di consigliare il modello a loro più adatto. È già possibile prenotare i veicoli destinati al servizio di Van Sharing, basta telefonare al numero verde 800.800.008 per poi ritirarli ad Amatrice in piazza del Donatore. Qui è stato allestito uno spazio dedicato e itinerante, che prevede l’esposizione di tutti i mezzi messi a disposizione e di un container dove i cittadini potranno trovare, in qualunque momento, personale disponibile per informazioni e noleggio.