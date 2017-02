Fiat Fullback protagonista sulla neve

Al via da ieri a Sansicario e andrà avanti fino al 19 febbraio “ Open for Holidays ”, tour che vede Fiat Fullback protagonista sulle nevi del Piemonte e della Valle dʼAosta. Un modo per coniugare divertimento e sicurezza nel corso della stagione turistica invernale. Dopo la prima tappa a Limone Piemonte, il tour sarà quindi a Courmayeur dal 20 al 28 febbraio .

Eletto Pick-up dellʼanno 2017 dai lettori della rivista francese 4x4 Magazine , Fiat Fullback è un vero campione di funzionalità e flessibilità dʼuso. Sulla neve dimostra la sua affidabilità e gli sciatori delle località toccate dal tour avranno la possibilità di testare il veicolo di Fiat Professional. Merito della trazione integrale e del selettore elettronico 4WD, che sfrutta le potenzialità del differenziale centrale Torsen dotato di tre frizioni a controllo elettronico , per garantire lʼaderenza e la marcia ottimale in qualsiasi condizione e anche a pieno carico. Il motore 2.4 turbodiesel è declinato nei due livelli di potenza da 150 e 180 CV, e con coppie massime di, rispettivamente, 380 e 430 Nm, erogate fin dai regimi più bassi.

Grazie alle sue doti fuoristradistiche, il pick-up Fiat si rivela così il veicolo ideale per unire lavoro e tempo libero, soddisfare esigenze professionali e di svago. Supera angoli dʼattacco di 30 gradi e dossi di 24°. Non è casuale che il pick-up sia stato scelto come veicolo ufficiale della Società Guide Alpine e Maestri di Alpinismo di Courmayeur. Fullback si avvale di marce ridotte per affrontare con maggior agilità le condizioni più impervie, anche a pieno carico. Le sospensioni prevedono allʼavantreno uno schema a doppi bracci con barra stabilizzatrice e al retrotreno un assale rigido con balestre multistrato. A listino Fiat Fullback è proposto a partire da 27.500 euro, ma con la formula Leasing Facile sʼinizia a guidarlo con 18.300 euro.