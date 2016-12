18 agosto 2016 09:20 Il Talento di Fiat e il valore del Fiorino Una gamma che si sta reinventando

Il Talento è nuovo, il Fiorino un classico ma rivisitato. Entrambi campioni di funzionalità, come lʼintera gamma Fiat Professional che si sta pian piano reinventando insieme ai nuovi Doblò e Ducato. Furgone di grandi capacità di carico è Talento, un modello inedito che può adattarsi alle più disparate esigenze e può essere configurato in molteplici versioni, per valorizzare al meglio il lavoro ma anche il tempo libero.

Interessante è anche il nuovo Fiorino, che si pone allʼingresso della gamma di veicoli commerciali Fiat. Il van può trasportare carichi fino a 660 chili ed è disponibile in tre configurazioni: Cargo, Combi e Panorama. Nella categoria dei furgoncini, Fiorino rappresenta uno dei massimi esempi di successo, con oltre 370 mila unità immatricolate. Il look moderno mostra proiettori alti, il paraurti anteriore rinnovato e i cerchi in lega leggera da 15 pollici. Le portiere posteriori si aprono a 180 gradi e a richiesta è possibile avere il sedile del passeggero ripiegabile a scomparsa, per poter così trasportare oggetti lunghi fino a 2,5 metri. Nuovo Fiorino è disponibile in tre allestimenti: Base, SX e Adventure, questʼultimo con Traction+, pneumatici specifici M+S e sospensioni rialzate.

Lʼabitacolo è stato rivisto del tutto e presenta ora una strumentazione con retroilluminazione permanente, per una migliore visibilità. In plancia è stato inserito un nuovo cassetto portaoggetti e nuovo è anche il sistema dʼinfotainment con radio/MP3, schermo touch da 5 pollici a colori, predisposizione per il navigatore, bluetooth e ingressi USB e AUX. Tre anche le motorizzazioni: benzina, diesel e Natural Power benzina/metano. I motori sono Euro 6 e lʼopzione per il cambio robotizzato Comfort-Matic abbatte i consumi medi a 3,8 litri/100 km. I prezzi di nuovo Fiat Fiorino partono da 11.980 euro, Iva esclusa.