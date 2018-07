Writer italiano arrestato a Betlemme, l'appello del padre: "Liberatelo"

Il padre di Jorit , il writer napoletano arrestato a Betlemme dalla polizia israeliana, ha lanciato sui social un appello per la liberazione del figlio. "Aiutatemi a liberare mio figlio" , chiede l'uomo, Luigi Cerullo, in un post su Facebook, spiegando che il figlio è stato arrestato "come un criminale" mentre non è altro che un artista. E dice che gli sembra di impazzire per l'accaduto.

Jorit, insieme a un connazionale e a un palestinese, è stato arrestato per avere dipinto sul muro di separazione fra Israele e la Cisgiordania occupata un murales che ritrae il volto della 17enne Ahed Tamimi, icona della resistenza palestinese contro l'occupazione israeliana, che è stata liberata dopo otto mesi di carcere scontati per avere schiaffeggiato dei soldati israeliani nel cortile della sua casa di famiglia.



La ragazza e la madre, anche lei incarcerata a seguito dell'incidente, sono state trasferite dal penitenziario Sharon in Israele fino in Cisgiordania dove risiedono, come riferito da Assaf Librati, portavoce del carcere. Sono state quindi accompagnate fino al loro villaggio di Nabi Saleh. In lacrime, Ahed ha abbracciato gli altri componenti della famiglia e diversi attivisti palestinesi accorsi ad accoglierla. In conferenza stampa, la giovane ha detto di voler in futuro studiare legge "per difendere il mio popolo e la causa palestinese".