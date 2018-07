Writers italiani fermati a Betlemme, la Farnesina segue il caso

I due cittadini italiani, assieme ad un palestinese, sono stati arrestati dalle forze di sicurezza israeliane perché autori di un "murales" dipinto sul muro di separazione che corre nella zona di Betlemme e che rappresenta la palestinese Ahed Tamimi: lo ha reso noto l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Tamimi era stata arrestata nell scorso dicembre dopo aver schiaffeggiato un soldato israeliano di fronte alla sua casa in Cisgiordania, e dovrebbe essere rilasciata domenica: il murales voleva essere un omaggio al suo ritorno in libertà.



Lo "street artist" napoletano Jorit aveva lanciato un appello dal suo profilo Facebook. Jorit Agoch, napoletano di origini olandesi, è noto nel capoluogo partenopeo per alcuni murales che ricoprono intere facciate di edifici dedicati a campioni del pallone come Diego Armando Maradona, raffigurato con dei segni sul viso nello stile dei tatuaggi maori, o grandi rappresentanti della napoletanità come l'attore Massimo Troisi. Nel post su Fb in cui rende noto l'arresto chiede aiuto.