Vertice Ue sui migranti, l'Italia proporrà rotazione porti di sbarco

Alla riunione informale dei ministri della Difesa Ue, giovedì a Vienna, l'Italia proporrà di modificare la normativa Ue sulla gestione degli sbarchi dei migranti. Il ministro Elisabetta Trenta punterà a introdurre negli accordi "una rotazione dei porti di approdo, per fare in modo che non sia più solo il nostro Paese a farsi carico del problema, ma anche gli altri Stati". L'Austria proporrà invece l'introduzione dei militari a supporto di Frontex.