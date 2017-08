Venezuela, Tajani scuote l'Ue: sanzioni a Maduro e al governo di Caracas

"La costante violazione dei diritti umani, la brutale repressione esercitata dal governo non può continuare". E' netta la posizione del presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani nei confronti di quanto sta accadendo in Venezuela, dopo gli arresti dei due leader dell'opposizione a Maduro Antonio Ledezma e di Leopoldo Lopez. Questo si legge nelle due missive con data 1° agosto 2017 che sono state inviate al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e al presidente della Commissione europea Juncker. "L'Ue deve sostenere i suoi valori di democrazia e di libertà di espressione anche al di fuori dei suoi confini e far sentire la propria voce", ricorda chiedendo sanzioni contro il presidente Maduro e i membri del governo di Caracas.