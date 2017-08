Venezuela, Tgcom24 lancia l'hashtag #IostoconVanessa

Dopo gli arresti di Leopoldo Lopez e Antonio Ledezma, i leader che guidano l'opposizione a Nicolas Maduro, non si placano gli interventi a loro difesa. Anche Vanessa Ledezma, figlia di Antonio, intervenuta a Tgcom24, ha rivolto un appello alla Comunità internazionale affinchè agisca immediatamente per porre un freno al governo Maduro in Venezuela. Per raccogliere i commenti di solidarietà a lei rivolti, Tgcom24 ha lanciato l'hashtag #IostoconVanessa.