"Mio padre è stato sequestrato per la seconda volta e non sappiamo dove si trova. E' il momento di agire con forza contro il regime, ma non contro un popolo assetato di giustizia". Questo l'appello che Vanessa Ledezma, figlia del sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, rivolge alla comunità internazionale dopo gli arresti da parte del governo venezuelano nei confronti di due oppositori del governo di Nicolás Maduro. "Riterrò responsabile Maduro dell'integrità fisica e morale di mio padre", afferma (parlando in italiano) Vanessa in un video.