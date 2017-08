Venezuela, Maduro fa arrestare i leader dell'opposizione

Maduro aveva avvisato che avrebbe utilizzato il pugno di ferro contro i suoi oppositori ma nessuno si aspettava una mossa così repentina. Lopez aveva lanciato un appello alla comunità internazionale per chiedere di non riconoscere il voto e denunciando la "brutale repressione della protesta". Appello raccolto dagli Usa, che hanno imposto delle sanzioni contro Maduro. Ma anche Colombia e Perù hanno annunciato di non riconoscere il voto di domenica. Il presidente dell'Europarlamento Tajani: si scivola verso la dittatura - "Quando vengono colpiti i leader dell'opposizione è un brutto segnale, è segno che si sta scivolando verso la dittatura", lo ha detto a Tgcom24 il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani parlando dell'arresto dei leader dell'opposizione venezuelana. "E' assurdo che un Paese ricco anche di materie prime sia in condizioni di povertà, con una situazione sanitaria preoccupante - dice ancora - il Venezuela è sull'orlo della guerra civile".

Renzi: non giriamoci dall'altra parte - "Ciò che sta accadendo in Venezuela continua a essere ignorato da larga parte della comunità internazionale. Un popolo che muore di violenza e di fame non può essere abbandonato. Le immagini di un giovane violinista, di una mamma in coda a cercare cibo per suo figlio, di ragazzi che chiedono libertà e benessere devono continuare a scuotere le coscienze in tutto il mondo. Il regime di Caracas, che qualcuno anche in Italia considerava un modello, sta distruggendo la libertà e il benessere di un popolo bello e fiero. Non giriamoci dall'altra parte. Almeno non anche noi". Lo scrive in un post su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi.