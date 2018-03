Usa, moglie premio Nobel della chimica 2010 trovata morta in discarica

La moglie del premio Nobel per la chimica nel 2010 è stata ritrovata morta in Illinois. Sumire Negishi, 80 anni, sposata con Ei-ichi Negishi, 82 anni, soffriva del morbo di Parkinson. La coppia era stata data per dispersa dalla loro abitazione in Indiana. L'auto su cui viaggiavano, con il cadavere della donna, è stata ritrovata in una discarica, mentre Negishi girovagava lì vicino. In corso le indagini ma non si sospetta alcuna attività criminale. La coppia, per i parenti, si sarebbe persa mentre si dirigeva all'aeroporto di Chigago.