Bob Dylan non snobba solo la cerimonia a Stoccolma per la consegna del premio Nobel per la letteratura che gli è stato attribuito, ma anche l'incontro che il presidente Usa, Barack Obama, avrà con i vincitori americani del Nobel prima che lo ricevano ufficialmente. "Sfortunatamente, Bob Dylan non sarà alla cerimonia, quindi tutti possono rilassarsi", ha detto Josh Earnest, portavoce della Casa Bianca , senza però spiegare i motivi dell'assenza.

Del resto, non è la prima volta che il famoso cantante dimostra scarso interesse nei confronti del presidente Obama. Era già accaduto nel 2010 quando andò alla Casa Bianca in occasione di un concerto commemorativo per la lotta dei diritti civili degli afroamericani e non chiese nemmeno una foto con la coppia presidenziale. L'ha raccontato lo stesso Obama in un'intervista al magazine Rolling Stone: "E' arrivato, ha suonato la sua canzone, è sceso dal palco, mi ha stretto la mano e se ne è andato. Fu la nostra sola interazione". Il presidente uscente, però, ha anche aggiunto che a rendere "fantastico" l'incontro con Dylan è stata proprio la "presa di distanza" dell'artista. L' ammirazione di Obama verso la rockstar non svanirà, dunque. Anche perché quest'ultimo sembrerebbe proprio da prendere così.



Nonostante l'assenza "perdonata" di Dylan, l'ultima festa di Natale alla Casa Bianca degli Obama è andata a gonfie vele e la coppia ha passato la serata in compagnia di altri premi Nobel come Oliver Hart per l'economia, Fraser Stoddart per la chimica, Duncan Haldane e Michael Kosterliz per la fisica.



Secondo i numeri diffusi dai media, Barack e Michelle Obama non si sono fatti proprio mancare nulla per il loro ultimo Natale "presidenziale" addobbando la casa con nientemeno che duecentomila mattoncini Lego, 65 mila ornamenti, 25mila pompon, 7.500 fili di nastro, 63 alberi, 32 pupazzi di neve.