Ue prolunga sanzioni contro Russia

Via libera del Consiglio Ue al prolungamento di sei mesi delle sanzioni economiche contro la Russia, fino al 31 luglio 2016, per la questione Ucraina. "Dal momento che gli accordi di Minsk non saranno pienamente attuati entro il 31 dicembre 2015 - si legge in una nota - la durata delle misure è stata prolungata mentre il Consiglio continua la sua valutazione".